Российские аграрии потеряли миллиарды из-за погоды

В российских регионах, в которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за потерь в сельском хозяйстве, было застраховано более полутора миллионов гектаров посевов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков (НСА). Всего с ЧС на фоне экстремальных погодных условий, засух и других природных бедствий к моменту подготовки оценок столкнулись 13 субъектов, в девяти из них аграрии заключали договоры на страхование урожая.

С начала года по 11 августа представители сельского хозяйства заявили об ущербе в 19 миллиардов рублей. Однако, как объяснил глава НСА Корней Биждов, сумма может быть меньше. «Практика предыдущих лет показывает, что по мере подтверждения экспертизой оценка уменьшается приблизительно в два раза», — рассказал он. Комиссии по ЧС, которые в регионах создают местные минсельхозы, только начали свою работу. Министерство сельского хозяйства России получит точные подтвержденные сведения к осени.

Глава страхового брокера «Ростеха» — «РТ-Страхование» Николай Галушин при этом пояснил, что в сельском хозяйстве страхуется не более 10 процентов посевов. Общие убытки российских страховщиков от чрезвычайных ситуаций в 2021 году он оценивает в размере до трех миллиардов рублей. В сегменте страхования имущества физических и юридических лиц страховщики вряд ли потеряют из-за ЧС существенные деньги. Скорее всего, больше всего выплат придется на юридические лица, например, из-за ущерба железнодорожным объектам или имуществу энергетиков.

По сравнению с мировыми потерям страховщиков, российские от ЧС почти не пострадают. По итогам первого полугодия, застрахованный ущерб на мировом уровне приблизился к 40 миллиардам, подсчитали в перестраховочной компании Swiss Re. Это рекордная сумма за последнее десятилетие, средний показатель составляет 33 миллиарда. При этом первые шесть месяцев года обычно не показательны, поскольку исторически больше убытков от природных катастроф приходится на третий квартал.

В июле Росгидромет выступил с прогнозом о снижении урожая зерна на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом, однако в Министерстве сельского хозяйства заявили, что речь идет об информационном вбросе. В обращении министерства заявлялось, что уборочная кампания идет в штатном режиме, а режим ЧС, который тогда был введен на территории девяти регионов, не отменяет благоприятных прогнозов. В ряде ключевых регионов ведомство ожидало рекордного урожая.