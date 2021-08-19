Пострадавшие от паводка регионы получат свыше 400 миллионов на покупку техники

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что министерство выделит пострадавшим от паводка регионам более 400 миллионов рублей. Его слова приводит ТАСС.

Финансовую поддержку получат Еврейская автономная область, а также Забайкальский и Хабаровский края. Средства пойдут на закупку техники для борьбы с паводками, в том числе для укрепления гидротехнических сооружений и спасательных мероприятий. Помимо этого, выделенные средства будут направлены на закупку лодок, экскаваторов и тяжелой техники, которая потом может быть использована в Якутии для борьбы с пожарами.

Ранее в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Причиной этому послужил ущерб от паводков на Дальнем Востоке, который превысил региональные критерии.