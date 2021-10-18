В Краснодарском крае стартовал саммит виноделов

В винодельческом поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края 18 октября стартовал десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

На главном отраслевом событии года объявят лучшие российские вина 2021 года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021» — наиболее статусного соревнования отечественной винодельческой продукции в России. В жюри войдут представители всех областей винодельческого бизнеса, признанные специалисты и ярчайшие звезды российского и зарубежного экспертного сообщества. Судейскую бригаду возглавит один из самых известных винных критиков мира Оз Кларк (Великобритания).

Также мероприятие станет площадкой для проведения самой масштабной в стране выставки-презентации российской винодельческой продукции, на которой будет представлена широчайшая палитра вин как от виноградарско-винодельческих предприятий, так и от крестьянско-фермерских хозяйств.

Организаторами саммита выступили НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) и Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Екатеринбурге проведут масштабный конкурс, в рамках которого выберут лучших сомелье России. Уточнялось, что отдельные конкурсы также пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Три соревнования в отдельных городах станут отборочными турами перед Чемпионатом России среди экспертов по вину.