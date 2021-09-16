В Екатеринбурге выберут лучших сомелье России

В Екатеринбурге проведут масштабный конкурс, в рамках которого выберут лучших сомелье России. Об этом сообщает агентство «Моменты l Екатеринбург».

Уточняется, что отдельные конкурсы также пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Три соревнования в отдельных городах станут отборочными турами перед Чемпионатом России среди экспертов по вину. Организует мероприятие Российская Ассоциация Сомелье при помощи Уральской ассоциации сомелье (УАС).

Как рассказал президент УАС Максим Гребеник, на состязание организация потратит свыше 300 тысяч рублей. Ожидается, что эта сумма окупится благодаря аренде торговых точек для представителей индустрии. Отборочный тур пройдет 6 ноября в отеле «Онегин», где выберут десять специалистов, которых будут допущены до всероссийского чемпионата.

«Отборочный тур — одно из четырех мест, где можно доказать, что человек действительно выдающийся сомелье. И после удачного отбора он может стать одним из 40 человек, кто будет бороться за звание самого-самого», — отметил вице-президент УАС Павел Хохлов.

Полуфинал и финал проведут 7 ноября. Это мероприятие будет открыто на гостей, для которых планируют устроить винную дегустацию.