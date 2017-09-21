Двойник Челентано подавит виноград на фестивале в Крыму

В Балаклаве с 30 сентября по 1 октября пройдет фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest. На мероприятии, которое устроят на виноградниках «Золотой Балки» можно будет увидеть двойника Адриано Челентано из музыкального проекта Celentano Tribute Show. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

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Отмечается, что это будет первый визит коллектива в Крым.

Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в дегустациях от ведущих представителей крымского виноделия. Также на мероприятии можно будет попробовать блюда от лучших ресторанов Крыма, подавить виноград ногами и принять участие в различных мастер-классах.

Также на фестивале пройдет деловая программа, в которой примут участие крымские виноделы, рестораторы, отельеры и бизнесмены. Также на мероприятие приедет глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.