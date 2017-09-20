Названы главные причины недовольства туристов Крымом

Большинство туристов, отдохнувших в Крыму, пожаловались на высокие цены на полуострове. В ходе опроса, проведенного компанией Biletix, 70 процентов респондентов назвали эту причину главным поводом для недовольства. Результаты исследования турсервиса поступили в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Отмечается, что в опросе приняли участие более двух тысяч человек. Им разрешалось выбирать сразу несколько вариантов ответа.

Материалы по теме Особенности ненавязчивого русского сервиса Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники

Также 45 процентов опрошенных посетовали на неразвитость туристической инфраструктуры в республике, 38 процентов — на отсутствие удобного транспорта.

При этом отказались возвращаться на отдых в Крым лишь 13 процентов опрошенных. 45 процентов респондентов заявили, что обязательно приедут снова, 41 процент не смог дать ответа на этот вопрос.

В целом 68 процентов путешественников готовы рекомендовать Крым в качестве отпускного направления близким и знакомым.

Ранее сообщалось, что наиболее бюджетным пляжным туром на бархатный сезон стала путевка в Крым. В топ-3 также попали поездки в Сочи и Анапу.