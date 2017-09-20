Названы главные причины недовольства туристов Крымом

Большинство туристов, отдохнувших в Крыму, пожаловались на высокие цены на полуострове. В ходе опроса, проведенного компанией Biletix, 70 процентов респондентов назвали эту причину главным поводом для недовольства. Результаты исследования турсервиса поступили в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.
Отмечается, что в опросе приняли участие более двух тысяч человек. Им разрешалось выбирать сразу несколько вариантов ответа.
Также 45 процентов опрошенных посетовали на неразвитость туристической инфраструктуры в республике, 38 процентов — на отсутствие удобного транспорта.
При этом отказались возвращаться на отдых в Крым лишь 13 процентов опрошенных. 45 процентов респондентов заявили, что обязательно приедут снова, 41 процент не смог дать ответа на этот вопрос.
В целом 68 процентов путешественников готовы рекомендовать Крым в качестве отпускного направления близким и знакомым.
Ранее сообщалось, что наиболее бюджетным пляжным туром на бархатный сезон стала путевка в Крым. В топ-3 также попали поездки в Сочи и Анапу.