Британский ресторан затроллил недовольного посетителя «гейским» названием коктейля

Фото: The Old Butcher's

Ресторан The Old Butcher's в британском городе Бристоль отреагировал на негативный отзыв одного из посетителей, назвав коктейль в его честь. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.

Мужчина под псевдонимом Wayne S раскритиковал ресторан на сайте туристического сервиса TripAdvisor. Посетителю, в частности, не понравились слишком маленькие, на его взгляд, бокалы для пива, которые он назвал «гейскими».

Интернет-пользователю также не пришелся по душе имидж хозяина заведения, который, по его словам, «с напыщенным видом расхаживал по ресторану в комбинезоне». Wayne S заявил, что больше не пойдет в этот ресторан, расположенный в «сером и унылом» районе города, и никому не порекомендует его.

В ответ The Old Butcher's презентовали новый коктейль в честь Wayne S под названием «Гейский комбинезон» (The Ponce's Dungarees). По словам персонала заведения, напиток будет предлагаться только в течение ограниченного периода времени.

Они также поблагодарили посетителя за то, что он вдохновил ресторан на создание коктейля. «Надеемся вскоре увидеть тебя в нашем сером и унылом районе города», — обратились к Wayne S представители заведения. Пользователь TripAdvisor позднее удалил свой отзыв, однако сотрудники ресторана успели сделать скриншот.

The Ponce's Dungarees состоит из белого и розового вина, ликера и сиропа, уточняет Metro.co.uk. The Old Butcher's специализируется на продажах крафтового пива и блюд из краба.