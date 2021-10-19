На Кубани выбрали лучшие вина России

В Краснодарском крае 18 октября выбрали лучшие вина России. Об этом сообщают «Известия».

Лучшим ликерным, крепленым вином признано массандровское «Мускат белый красного камня». Как рассказал гендиректор АО ПАО Массандра Алексей Пугачев, эта марка получается не каждый год, и виноград набирает достаточно сахара в «исключительно удачные года».

В список лучших в России вин в категории «Крепленые вина» также вошли «Мускат белый Ливадия» 2013, «Кокур десертный Сурож» 2018, а также десертные красные вина «Бастардо Массандра» 2016 и «Малага Массандра» 2017.

Ранее сообщалось, что в винодельческом поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края 18 октября стартовал десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов. На главном отраслевом событии года выбирали лучшие российские вина 2021 года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021» — наиболее статусного соревнования отечественной винодельческой продукции в России. В жюри вошли представители всех областей винодельческого бизнеса, признанные специалисты и ярчайшие звезды российского и зарубежного экспертного сообщества.