В России выбрали лучшее игристое вино

На юбилейном десятом Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо выбрали лучшее игристое вино. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021», победителем в номинации лучших игристых вин стало игристое вино с ЗГУ «Кубань» коллекционное брют белое «Империал Винтаж» 2016, русского винного дома «Абрау-Дюрсо».

«Кубок СВВР — 2021» — наиболее статусное соревнование отечественной винодельческой продукции в России. В состав дегустационного жюри входят представители всех областей винодельческого бизнеса, признанные специалисты и ярчайшие звезды российского и зарубежного экспертного сообщества. В этом году судейскую бригаду возглавил один из самых известных винных критиков мира Оз Кларк (Великобритания).

18 октября на Всероссийском саммите виноделов объявили результаты конкурса «Кубок СВВР — 2021». Лучшим красным вином стало вино с ЗНМП «Сенной» выдержанное сухое красное «Саперави. 100 Оттенков Красного» 2017 (ОАО «АПФ «Фанагория»), в номинации белых вин победило вино сухое белое «Дуэт» 2020, семейной винодельни «ГУСЕВЪ».