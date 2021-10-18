В России выбрали лучшее красное и белое вино

На Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо выбрали лучшие вина года

На юбилейном десятом Всероссийском Саммите виноделов в Абрау-Дюрсо выбрали лучшее красное и белое вино. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Так, по итогам дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021», победителем в номинации лучших красных вин стало вино с ЗНМП «Сенной» выдержанное сухое красное «Саперави. 100 Оттенков Красного» 2017 (ОАО «АПФ «Фанагория»), среди белых вин — вино сухое белое «Дуэт» 2020, семейной винодельни «ГУСЕВЪ».

«Кубок СВВР — 2021» — наиболее статусное соревнование отечественной винодельческой продукции в России. В состав дегустационного жюри входят представители всех областей винодельческого бизнеса, признанные специалисты и ярчайшие звезды российского и зарубежного экспертного сообщества. В этом году судейскую бригаду возглавил один из самых известных винных критиков мира Оз Кларк (Великобритания).

Ранее в октябре сообщалось, что в винодельческом поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края 18 октября стартовал десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов. Организаторами саммита выступили НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) и Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.