Россиянам назвали самые ресторанные города страны

Больше всего ресторанов и кафе на тысячу жителей города находится в Сочи

Россиянам назвали города страны, где находится больше всего ресторанов, кафе и прочих заведений общественного питания. Об этом пишет «Газета» со ссылкой на исследование платежной системы SWiP.

Специалисты системы проанализировали открытые данные по присутствию точек общественного питания в интернете и геосервисах по 50 крупнейшим городам России. Выяснилось, что больше всего ресторанов и кафе расположено в Сочи — так, на тысячу жителей приходится более шести заведений.

На втором месте оказалась Махачкала с показателем 3,8 заведений на тысячу человек. Отмечается, что это связано с культурными традициями региона и популярностью питания вне дома. Замыкает тройку лидеров Калининград — в столице самой западной области страны на тысячу россиян приходится по 3,1 места общественного питания.

Уступив всего 0,1 балла, четвертое место занял Краснодар с рейтингом три. Следом идут Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. Сообщается, что неожиданно низкие результаты были зафиксированы в Оренбурге, Иваново, Ижевске и Ульяновске — около 1,3-1,2 заведений.

Ранее в сентябре в Сочи стартовал международный чемпионат по ресторанному спорту WFRS World Cup — в нем принимают участие команды из 12 стран, в каждую из которых входят три профессионала во главе с шеф-поваром. По правилам, участники должны приготовить блюда из предложенных ингредиентов в течение ограниченного времени.