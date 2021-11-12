В Сочи привезли саженцы плодовых растений из Сибири

На выставке-ярмарке «Надежный сад» в Сочи можно купить саженцы плодовых деревьев из Сибири

В Сочи открылась выставка-ярмарка «Надежный сад», на которую привезли саженцы селекционных сортов плодовых деревьев и ягодных кустов из Новосибирска. Об этом этом сообщает «Вести Сочи».

Теперь жители и гости курортного города смогут купить саженцы самых урожайных сортов черешни, яблок, груш, вишни, голубики и малины. Отмечается, что сибирская продукция полюбилась местным дачникам — растения хорошо переносят перепады температур и приспосабливаются к сочинскому климату.

Выставка новосибирского питомника открыта до 16 ноября, ее можно посетить каждый день с 10 утра до 18 вечера.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Сочи зацвели экзотические растения, которые в это время, как правило, уже готовятся к межсезонью. Так, этому способствовала теплая погода в Краснодарском крае. Как пояснил замдиректора по научной работе дендрария Борис Туниев, обычно листопад в этих широтах начинается в октябре. Однако в этом году он «опаздывает» на месяц.

