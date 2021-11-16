Зайцы-антивандалы стали пятыми финалистами конкурса необычных арт-объектов

Объявлен пятый финалист всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт» — ими стали зайцы-антивандалы из республики Карелия. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вырезанные из камня зайцы-антивандалы оторвались от остальных соперников, набрав 47,7 процента голосов. Второе место досталось динозавру из запчастей в Псковской области, он получил 14,5 процента голосов. «Бронзу» завоевал паровоз на даче в Ленинградской области — 11,6 процента голосов.

Зайцы-антивандалы находятся на скале вдоль трассы «Кола», на 23 километре от Петрозаводска в сторону курорта «Марциальные воды». По задумке автора Сергея Гапанова, арт-объект должен был «ликвидировать» вандализм и очистить поверхность породы от надписей, тем самым украсив ее вырезанными на камне фигурами животных.

Сейчас на скале находится 500 зайцев, всего их будет тысяча. Отмечается, что каждый желающий может «поселить» своего косого — для этого нужно лишь оплатить работу мастера. Гапанов создает арт-объекты вручную: с помощью трафарета, «болгарки», других инструментов и строительных лесов.

Карельские зайцы-антивандалы вместе с победителями прошлых раундов — якутским космическим кораблем «Крестокрылом», деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

12 октября стало известно о начале всенародного конкурса необычных народных арт-объектов «Туту Арт», запущенного онлайн-сервисом для планирования путешествий «Туту.ру». Жителям России предложили принять участие в голосовании и выбрать самые удивительные инсталляции страны.