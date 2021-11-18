Для катания по Енисею запустят прогулочные электросуда

Для прогулок по Енисею запустят электросуда по маршруту Красноярск — Дивногорск

Летом 2022 года для катания по реке Енисей в Сибири появятся прогулочные суда, работающие на электричестве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, их планируют запустить по маршруту Красноярск — Дивногорск. Он также отметил, что каждое судно сможет вмещать до 130 пассажиров. «Современные, красивые и бесшумные», — добавил Димитров.

В настоящий момент идет подготовка необходимой инфраструктуры — оформление причала, модернизация станций и мест для подзарядок электросудов.

Отмечается, что в Дивноморске расположена Красноярская ГЭС, которая является одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Ранее в ноябре стало известно, что в селе Абрау-Дюрсо появится новая пешеходная зона протяженностью почти в километр. Глава населенного пункта Игорь Дяченко уточнил, что также предусмотрено укрепление береговой линии, обустройство пешеходных дорожек и освещения. На реализацию проекта намечено чуть более года.