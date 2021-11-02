В Перми обустроят шесть новогодних маршрутов

В Перми планируют к празднованию Нового Года оформить иллюминацией шесть туристических маршрутов в районах города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, концепция празднования получила название «Русское новогодье». Власти города оформят свето-иллюминационными объектами шесть прогулочных маршрутов в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах.

Помимо прочего, световыми консолями и элементами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды. Так, будут установлены световые фигуры оленей, праздничные ели, шары, и другие арт-объекты. Кроме того, в районах краевой столицы вновь разместятся традиционные ледовые комплексы.

Ранее в октябре сообщалось, что присутственные места Казанского Кремля решили отреставрировать до 31 декабря 2021 года.