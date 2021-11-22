Серебряную накладку с изображением скифских божеств нашли на Дону

Археологи Донской экспедиции Института археологии (ИА) РАН обнаружили в Воронежской области серебряную накладку с изображением скифских божеств. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя экспедиции, доктора исторических наук Валерия Гуляева.

По его словам, редкая находка была сделана в ходе исследования курганного могильника «Девица V» в Острогожском районе. Ранее предметов с изображением богов скифского пантеона на Среднем Дону никогда не обнаруживали.

«Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов. На одном предмете изображено сразу несколько божеств. Это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии», — пояснил Гуляев.

Курган «Девица V» был обнаружен в 2000 году. Он состоит из 19 насыпей, часть из которых была распахана во время сельскохозяйственных работ. При этом в ходе раскопок на данном могильнике специалистам уже удалось сделать несколько значимых находок: в частности, в 2019 году они обнаружили погребение женщины-воина и пожилой женщины в парадном головном уборе — калафе.

