В Крыму нашли мусульманские надгробия XIII века

В городе Старый Крым на территории Крыма обнаружили надгробия древнего мусульманского кладбища, которые относятся к XIII веку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующего местным Музеем истории и археологии Расима Кадырова.

По его словам, находка была сделана в ходе работ по реконструкции городского стадиона. На месте обнаружили погребенные останки, а также пять могильных плит с арабскими надписями.

«Мы пригласили специалистов для того, чтобы они смогли нам их атрибутировать. Судя по надписи оказалось, что это самые ранние из выявленных мусульманских надгробий на территории Крыма. Они датируются 1285 годом», — рассказал Кадыров.

В настоящее время надгробия уже стали экспонатами музея. При этом на месте реконструкции стадиона продолжаются археологические раскопки — строительные работы возобновят в 2020 году.

В октябре в Калининградской области во время работ по строительству участка Приморского кольца обнаружили древний некрополь. Как отмечалось, найденные захоронения относятся к III-VII векам нашей эры. Всего на территории некрополя отыскали порядка 2 тысяч могил мужчин, женщин и детей.