В новгородской деревне нашли 300-летнюю борону

В деревне Борихино Новгородской области местные жители случайно нашли 300-летнюю борону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пестовский районный краеведческий музей.

Как рассказали в музее, странную с точки зрения современного человека деревянную конструкцию жители Борихино обнаружили, когда занимались земельными работами в одном из местных домов. Новгородский археолог Сергей Торопов установил, что находка является редчайшей бороной-суковаткой и датируется XVIII веком.

Позже работающий в регионе мастер Сергей Грошев отреставрировал борону и передал ее в краеведческий музей. Как ожидается, в ближайшее время ее включат в экспозицию.

Ранее в ноябре сообщалось, что при раскопках в Пскове археологи обнаружили миниатюрный топор, изготовленный из железа. При этом назначение предмета специалистам установить пока не удалось.