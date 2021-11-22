Девочка нашла клад времен бронзового века и вызвала зависть археологов

Юная кладоискательница из английского города Милденхолл, графство Суффолк нашла лезвия для топора времен бронзового века и вызвала зависть у конкурентов. Об этом сообщает издание The Sun.

13-летняя школьница Милли Хардвик вместе со своим 51-летним отцом Колином увлеклась поиском сокровищ. «Каждый раз, когда я отправляюсь искать клад, я что-то нахожу. Я нашла позолоченную пуговицу и монету Королевы Елизаветы. Мне нравится, когда после нескольких часов в поле я вдруг слышу сигнал металлоискателя. Это может оказаться буквально что угодно», — рассказала девочка.

Когда отец и дочь в третий раз отправились на поле вблизи города Ройстон, графство Хартфордшир, Милли нашла 65 древних каменных лезвий для топоров. Они датируются 1300-ми годами до нашей эры. Девочке пришлось пропустить учебу, чтобы правильно оформить свою добычу. 48-летняя мать девочки Клэр заявила, что удивительная находка вызвала зависть у других археологов. «Пару раз люди при виде ее на поле говорили: "О боже, она здесь, значит, нам можно расходиться по домам"».

Милли стала знаменитостью среди увлекающихся кладоискательством и даже попала на первую полосу посвященного этому хобби журнала. Теперь девочка мечтает стать профессиональным археологом.

Она отметила, что с тех пор люди, которые видят ее за работой, спрашивают: «Ты та самая девочка, которая нашла клад с топорами?»

Ранее сообщалось, что уникальная золотая монета, найденная кладоискателем на границе британских графств Уилтшир и Гэмпшир, будет продана с аукциона. Специалисты ожидают, что на торгах стоимость монеты достигнет 200 тысяч фунтов стерлингов (около 19,9 миллиона рублей).