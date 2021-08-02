Найденную кладоискателем уникальную монету продадут за 20 миллионов рублей

Уникальная золотая монета, найденная кладоискателем на границе британских графств Уилтшир и Гэмпшир, будет продана с аукциона. Об этом сообщает Daily Express.

Монета изготовлена из золота высокой пробы и содержит лишь незначительную примесь серебра (2,8 процента) и меди (0,6 процента). Судя по надписи ECGBEORHT REX на одной из сторон, ее отчеканили в IX веке при короле Эгберте, который правил англосаксонским королевством Уэссекс, располагавшемся на юге Великобритании. Его внук Альфред Великий стал первым королем Англии.

Специалисты ожидают, что на торгах стоимость монеты достигнет 200 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей). Это связано с редкостью таких монет. Сохранилось лишь девять золотых экземпляров, отчеканенных в Англии между 630 и 1257 годами, причем этот — единственный, которым владеет частное лицо. Семь других экземпляров хранятся в Британском музее и один — в музее в швейцарском городе Лозанна.

Аукцион, на который выставят монету, состоится 7 и 8 сентября.

Ранее сообщалось, что два британских пенсионера попали под суд за сокрытие клада, стоимость которого превышает миллион фунтов стерлингов (104,1 миллиона рублей). Им удалось найти около тысячи древних золотых монет, изготовленных более двух тысяч лет назад.