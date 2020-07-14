Редчайшая средневековая монета обогатила кладоискателя-любителя

Успех на аукционе обогатил кладоискателя-любителя из британского графства Норт-Йоркшир, который нашел редчайшую средневековую монету. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Находку совершил 66-летний британец, который в течение 30 лет прочесывал окрестности с металлоискателем. По заключению специалистов, монету отчеканили в XII веке, когда в Англии шла междоусобная война, известная историкам под названием «Анархия».

Материалы по теме Малыш на миллион Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

Особенность монеты заключена в том, что ее выпустил не монарх, а йоркширский барон Роберт де Стьютвилль (Robert De Stuteville). До сих пор были известны лишь четыре аналогичные монеты, причем последнюю нашли больше ста лет назад.

Эксперты полагали, что находка уйдет с молотка за шесть тысяч фунтов стерлингов (534,2 тысячи рублей), однако итоговая цена оказалась почти втрое выше. Владельцем средневековой монеты стал частный коллекционер, заплатившей за нее 17 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).

Затяжная гражданская война, известная как «Анархия», началась в 1135 году. Одна сторона поддерживала внука Вильгельма Завоевателя короля Стефана, другая — его кузину императрицу Матильду. Война завершилась в 1154 году коронацией короля Генриха II Плантагенета — сына Матильды и отца Ричарда Львиное Сердце. Барон де Стьютвилль участвовал в одной из битв на стороне Стефана, а при Генрихе стал шерифом Йоркшира.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!