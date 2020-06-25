Подарок покойного отца принес мужчине миллионы долларов

Житель американского штата Мичиган второй раз сорвал в лотерею джекпот в четыре миллиона долларов (278,2 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт UPI.

50-летний Марк Кларк (Mark Clark) рассказал, что купил выигрышный билет мгновенной лотереи в небольшом магазине городка Карлтон. Он стер защитный слой, не отходя от кассы. Для этого он использовал особую монету, подаренную ему покойным отцом.

«Мы потеряли отца около года назад, у него были проблемы со здоровьем. У меня из головы не идет мысль, что его счастливая монетка принесла мне эти деньги», — рассказал победитель.

Кларк признался, что до сих пор не может поверить, что второй раз выиграл столь крупную сумму. До этого он сорвал куш в другой лотерее в 2017 году.

Американец планирует потратить деньги на отдых с семьей. «После первого выигрыша я вышел на пенсию и провел много времени за рыбалкой. Я всегда рыбачил вместе с отцом, и у меня осталось об этом много добрых воспоминаний. Благодаря этим деньгам, я смогу спокойно удить рыбу дальше и наслаждаться отдыхом вместе с сыном и другими членами семьи», — заключил он.

Ранее сообщалось, что жительница ирландского графства Керри на неделю забыла в кошельке лотерейный билет, который оказался выигрышным. Женщина стала обладательницей 9,8 миллиона евро (696,7 миллиона рублей по текущему курсу).

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