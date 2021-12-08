В Подмосковье нашли тело солдата-срочника

В поселке НИИ Радио Одинцовского района Московской области нашли тело солдата, служившего в Таманской дивизии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 19-летний срочник — уроженец Черкесска. Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Свердловской области засекретили дела о гибели двух срочников в части. За два дня в поселке закрытого типа (ЗАТО) Свободный, где дислоцирована 42-я ракетная дивизия, погибли сразу два солдата. Военная прокуратура провела проверку и заявила, что выявила случаи дедовщины, но не в тех подразделениях, где погибли срочники.