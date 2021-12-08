В Токио начнут выдавать сертификаты об однополом партнерстве

Власти Токио запустят систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве в 2022 году

Власти Токио запустят систему выдачи сертификатов об однополом партнерстве с апреля 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснила губернатор японской столицы Юрико Койке, данное решение поможет решить проблемы в повседневной жизни и будет способствовать пониманию разнообразия жителями Токио.

Отмечается, что аналогичный план, который официально признает однополые пары, уже ввел ряд японских префектур.

15 февраля 2019 года стало известно, что 13 гей-пар в Японии подали иски в суд с целью отменить запрет на однополые браки в стране. В 2021 году окружной суд города Саппоро первым в Японии постановил, что существующий в стране запрет на однополые браки является антиконституционным.