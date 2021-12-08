Суд отправил в СИЗО директора департамента администрации российского города

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов признал вину в хищении около пяти миллионов рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд арестовал Фролова. Он отправится в СИЗО до 2 февраля.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, в феврале 2020 года и в феврале 2021 года Фролов вместе с сотрудником департамента, своей родственницей и директором коммерческой фирмы похитил деньги, выделенные на работы по содержанию и уборке автодорог города. Его подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Фролов заявил, что готов возместить причиненный ущерб.