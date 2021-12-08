Объяснена разница в позициях Кремля и Белого дома на встрече президентов

Кремль и Белый дом продемонстрировали две разные и противоречивые позиции на онлайн-встрече, состоявшейся между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Таким мнением в комментарии с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Он объяснил, что Байден озвучил мнение тех политических элит в США и на Западе, которые видят в России врага, а не весомого игрока на международной арене, с которым необходимо разделить ответственность за будущее планеты. «США пытаются ограничить национальный суверенитет России санкциями и расширением [НАТО]», — подчеркнул Грациани.

В то же время, по словам политолога, позиция Кремля скорее направлена на поиск решений, которые позволили бы снизить напряженность и разрешить кризис.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Одной из главных тем стала напряженность вокруг Украины.

В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Американский лидер дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Путин высказал обеспокоенность продвижением НАТО на Восток. Кроме того, российский президент обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые украинскими властями в отношении русского языка в стране.