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В Рыбинске сняли документальный фильм про разрушенную усадьбу

Рыбинские активисты сняли фильм об усадьбе дворян Тишиных Тихвино-Никольское

Фото: rybinsk950.ru

Активисты-защитники культурного и архитектурного наследия Рыбинска Наталья Севостьянова и Сергей Куренков сняли документальный фильм «Тихвино-Никольское. Величие и забвение дворянской усадьбы» о старинном имении, которое сейчас находится в руинах. Об этом сообщает портал «Рыбинские известия».

Съемки начались еще в 2019 году. Фильм посвящен истории имения Тихвино-Никольское, построенного в середине XVIII века. Сейчас особняк и прилегающие к нему территории находятся в руинах, хотя еще два с половиной века назад это была одна из лучших усадеб Ярославской губернии, построенных в стиле раннего классицизма.

Имение принадлежало дворянской семье Тишиных. Николай Иванович Тишинин — офицер лейб-гвардии Измайловского полка, представитель просвещенного дворянства, владелец нескольких фабрик. Землю возле Рыбной слободы ему пожаловала сама императрица Екатерина II за участие в государственном перевороте. Усадьбу Тишиных царица посетила в 1767 году во время путешествия по Волге. За радушный прием она подарила хозяину золотую табакерку.

Позднее, при СССР, в здании размещалась художественная артель «Творчество», детский дом, общежитие, летний пионерлагерь. По словам режиссера картины Натальи Севостьяновой, от былой красоты имени не осталось и следа. «Вряд ли ее уже смогут восстановить. Но люди должны знать о былом значении Тихвино-Никольского в истории Ярославского края и России в целом», — подчеркнула создательница ленты.

Премьерный показ документально-игрового фильма о судьбе старинной дворянской усадьбы состоится 11 декабря в рыбинском Музее фортепиано.

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Варвара Кошечкина
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