Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самой высокооплачиваемой вакансией в России в декабре стала должность коммерческого директора в сфере розничных продаж. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob, пишут РИА Новости.

Соискателю предлагают оклад от 500 тысяч рублей. При этом от кандидатов ждут большого опыта в сфере розничных продаж и электронной коммерции.

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На втором месте оказалась удаленная позиция разработчика веб-приложений в Казани. Работодатель готов платить от 360 тысяч рублей в месяц, плюсом идут квартальные и годовые бонусы. Кроме того, работодатель обещает обучение.

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Замыкает тройку вакансия IT-специалиста в области больших данных и машинного обучения в Екатеринбурге. Соискатель может рассчитывать на зарплату от 250 тысяч рублей с возможностью повышения. Дополнением к финансовой компенсации названы бесплатные билеты на футбол и хоккей, терапевт и стоматолог в офисе компании, гибкий график работы и помощь с переездом для иногородних.

Ранее сообщалось, что в Москве няне-гувернантке предлагают работу за 360 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь высшее педагогическое образование, обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей шести и десяти лет.

В ноябре стало известно, что за последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до шести процентов. Несмотря на это, женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. Самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов.