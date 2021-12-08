Россиянам рассказали о «максимально облегченных» правилах въезда в Венгрию

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил правила въезда в страну для привитых туристов. Соответсвующее письмо опубликовано на сайте посольства России в Будапеште.

Так, он напомнил, что россиянам можно въехать в республику без ограничений при предъявлении национального сертификата о вакцинации. «На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда», — рассказал Станиславов.

Посол также добавил, что граждане европейского государства перед путешествием в Россию должны пройти ПЦР-тестирование. В настоящий момент вопрос признания венгерских вакцин находится в стадии проработки.

Ранее, с 20 ноября, в Венгрии ужесточили коронавирусные ограничения для туристов — в стране начал действовать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Также сообщается, что для посещения купален и ярмарок в Венгрии потребуется сертификат о вакцинации.