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Россиянам рассказали о «максимально облегченных» правилах въезда в Венгрию

Посол России в Венгрии Станиславов: въехать в страну можно по сертификату о вакцинации

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил правила въезда в страну для привитых туристов. Соответсвующее письмо опубликовано на сайте посольства России в Будапеште.

Так, он напомнил, что россиянам можно въехать в республику без ограничений при предъявлении национального сертификата о вакцинации. «На текущий момент между нашими странами действует максимально облегченный режим въезда», — рассказал Станиславов.

Посол также добавил, что граждане европейского государства перед путешествием в Россию должны пройти ПЦР-тестирование. В настоящий момент вопрос признания венгерских вакцин находится в стадии проработки.

Ранее, с 20 ноября, в Венгрии ужесточили коронавирусные ограничения для туристов — в стране начал действовать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Также сообщается, что для посещения купален и ярмарок в Венгрии потребуется сертификат о вакцинации.

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Мария Гейн
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