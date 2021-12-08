Политтехнолог оценил результаты встречи Путина и Байдена

Политтехнолог Баширов: после встречи Путина и Байдена конфликта на Украине не будет

После встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина вооруженного конфликта на Украине, жесткой реакции на возможные провокации, скорее всего, не будет, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Байден не управляет всей администрацией США, и России необходимо это учитывать.

Согласно сообщению Белого дома, Байден высказал Путину опасения США и Европы по поводу наращивания российских военных сил у границ Украины. Он дал понять, что в случае военной эскалации союзники ответят «решительными экономическими санкциями» и иными мерами. Итогом этой части беседы стала договоренность президентов продолжать диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Позитивная динамика

Баширов назвал разговор глав государств крайне содержательным. Он также обратил внимание на то, что президенты доброжелательно друг друга приветствовали, между ними не было агрессии, напряженности, что говорит о том, что они как минимум пытались разобраться в сложившейся ситуации.

«С нашей точки зрения, происходящее на Украине — искусственно созданная ситуация, провокации в рамках которой действительно могли повлечь за собой ответные действия со стороны России. Путин также говорил, что крайне важной темой для нашей страны является вопрос безопасности, приближение вооружений НАТО к нашим границам и риски, которые возникают из-за этого. Мы говорим о том, что будем реагировать на подобные действия, но не станем создавать угроз. Не очень, правда, понятно, насколько Байден услышал Путина в этой части», — отметил политтехнолог.

Несмотря на некоторую недосказанность в этом вопросе, Баширов считает, что поручение рабочим группам изучить этот вопрос фиксируют обе стороны. Точные выводы о том, насколько продуктивным окажется работа в этом направлении, можно будет сделать исходя из динамики событий на границах Украины и Белоруссии.

«Мне кажется, что в любом случае никакого вооруженного столкновения уже не будет. Даже если сейчас кто-то кого-то спровоцирует, кто-то кого-то убьет на этих двух линиях разграничений, это не приведет к таким резким ответным действиям, что очень важно. Позавчера этого можно было бы ожидать. А после вчерашнего разговора уже нет», — уверен политолог.

Тем не менее, по словам политтехнолога, необходимо учитывать, что Байден не управляет всем. Даже внутри его администрации есть силы, которые хотели бы использовать его довольно мягкий контроль. Штатами управляет множество разных сил, для которых Байден не является таким жестким авторитетом и лидером, как Путин.

«У нас все более целостно, а там идет настоящая борьба. Мы это видели даже по тому, что на вчерашней встрече Байден сидел в присутствии четырех-пяти человек, которые что-то ему говорили. А Путин сидел один. В Штатах более сложная ситуация с точки зрения управления», — считает Баширов.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.