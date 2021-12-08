В Петербурге задержали владельца «Рив Гоша»

«Ъ»: владельца «Рив Гоша» Мейера задержали в Петербурге по делу о хищении 2,3 млрд рублей

Владелец сети «Рив Гош» и совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, также задержана его супруга и деловой партнер Инна Мейер.

Уточняется, что средства были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании, прекратившей деятельность в марте 2020 года. Юридические лица компании проходят процедуру банкротства.

В настоящий момент Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых. По словам источников, в ближайшее время они могут поменять статус, став обвиняемыми.