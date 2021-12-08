Разрешение российским полицейским вскрывать квартиры и машины объяснили

В России полицейские будут редко взламывать квартиры и машины, поскольку в случае подобных неправомерных действий нести ответственность и возмещать ущерб будет именно сотрудник, а не отдавший приказ начальник. Такое объяснение принятому закону привел в эфире с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Он подчеркнул, что к подобным мерам оперативники прибегают неохотно. «Не думайте, что просто так все: взял пришел и выломал дверь в любую квартиру. Нет. Это все на грани фола», — сказал Пашкин.

Такой возможностью, по его мнению, гораздо чаще пользуются сотрудники Следственного комитета России.

Госдума в среду, 8 декабря, приняла во втором чтении поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия полицейских — при определенных условиях им можно будет вскрывать машины и проникать в квартиры.

Уточняется, что закон будет дополнен статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

Также полицейские могут это сделать, если есть подозрения, что водитель пьян или перевозит запрещенные к обороту предметы. Во втором случае даже не обязательно присутствие владельца авто — правоохранитель лишь должен в течении суток известить его об этом и после вскрытия уберечь авто от посторонних.