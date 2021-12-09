Россия примет Турцию, Иран и страны Кавказа для обсуждения мира

В пятницу, 10 декабря, в Москве состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества на Южном Кавказе, посвященное обсуждению безопасности и мира в регионе. Оно пройдет в формате «3+3» — с участием России, Турции, Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого МИД.

В документе подчеркнули, что провести это заседание предложили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Турецкую делегацию возглавит замглавы МИД Седат Онал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу также обсуждали создание платформы для обсуждения ситуации на Южном Кавказе. Ее главной целью должно стать разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.