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Россия примет Турцию, Иран и страны Кавказа для обсуждения мира

Россия, Турция, Иран, Грузия, Армения и Азербайджан проведут встречу в Москве 10 декабря

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В пятницу, 10 декабря, в Москве состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества на Южном Кавказе, посвященное обсуждению безопасности и мира в регионе. Оно пройдет в формате «3+3» — с участием России, Турции, Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого МИД.

В документе подчеркнули, что провести это заседание предложили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Турецкую делегацию возглавит замглавы МИД Седат Онал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу также обсуждали создание платформы для обсуждения ситуации на Южном Кавказе. Ее главной целью должно стать разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.

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Виктория Кондратьева
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