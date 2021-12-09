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Сходившая на тысячу свиданий девушка дала советы по поиску «того самого»

Жительница Австралии встретила свою любовь после тысячи свиданий и 19 лет поисков

Фото: Anna Swoboda

Жительница Сиднея, Австралия, 19 лет искала любовь, сходила на тысячу свиданий, встретила «того самого» и дала советы тем, кто ищет любовь. Ее историю публикует 7News.

41-летняя уроженка Польши Анна Свобода рассказала, что начала искать пару на сайтах знакомств в 22 года. «Я всегда верила в любовь. Я романтична и влюбчива. Я знала, что там есть кто-то для меня», — отметила она. Девушка добавила, что хотела найти настоящую любовь и была не готова соглашаться на компромиссы.

В жизни Свободы случались периоды, когда она ходила на пять свиданий в неделю. Активные поиски чередовались с полным отказом от встреч. Сходив на тысячу свиданий, девушка, как она заявила, многое поняла о мужчинах. Она отметила, что они зачастую бывают более ранимыми, чем женщины, но им приходится скрывать свою уязвимость из-за навязанных стереотипов.

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Спустя многие годы поиска девушка встретила «того самого» — с будущим мужем ее познакомили друзья. Девушка считает залогом их счастливых отношений схожие взгляды на жизнь.

Свобода призналась, что не пошла бы на многие свидания, если бы четко осознавала свои потребности и не находилась во власти ограничивающих убеждений. Она захотела помочь другим людям и создала собственный бизнес по подбору подходящей пары.

Тем, кто хочет встретить любовь, она рекомендует найти новое увлечение или хобби, освободиться от мыслей о прошлых отношениях и четко сформулировать свое видение отношений и ожидания от них. «Важно понимать, чего ты хочешь от партнера и не стесняться своих желаний. Не нужно соглашаться на меньшее, твое тебя уже ждет», — заключила она.

Ранее сообщалось, что пережившая 11 разводов женщина по имени Моне сумела сохранить веру в любовь и встретила нового возлюбленного. Она призналась, что быстро влюбляется и получала предложение выйти замуж около 28 раз.

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Евгения Черкасова
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