Побывавшая замужем 11 раз женщина сумела сохранить веру в любовь

Пережившая 11 разводов женщина по имени Моне сумела сохранить веру в любовь и встретила нового возлюбленного. Историю побывавшей замужем 11 раз американки публикует The Sun.

52-летняя женщина рассказала, что всегда верила в любовь и впервые вышла замуж сразу после окончания школы. Вскоре пара развелась, и Моне встретила второго мужа. Брак не продлился долго, но после развода влюбленные решили попробовать еще раз и поженились снова.

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У четвертого мужа женщины были дети от предыдущего брака, и со временем она поняла, что не может быть счастлива с ним. А вот пятый избранник Моне, как она призналась, был главной любовью ее жизни. Однако сильные чувства не помогли построить крепкую семью и брак распался.

Вскоре женщина встретила шестого мужа и достаточно быстро развелась с ним. Не сумев забыть доброту мужчины, она решила выйти за него еще раз. За восьмого избранника влюбленная вышла замуж через несколько недель после знакомства в интернете.

С девятым мужем отношения тоже развивались быстро, но также быстро они и закончились. С номером 10 Моне познакомилась еще в школе, но спустя непродолжительное время после свадьбы поняла, что хочет остаться с мужчиной друзьями.

«Про номер 11 я даже не буду говорить, об этом мне нечего сказать!», — отметила Моне. Она призналась, что быстро влюбляется и получала предложение выйти замуж около 28 раз. Разводы не заставили женщину усомниться в существовании настоящей любви, и два года назад она познакомилась с 57-летним Джоном, которому призналась в чувствах после третьего свидания. Влюбленные счастливы вместе, но свадьбу пока не планирует.

Ранее сообщалось, что житель ирландского графства Типперэри умер холостым, несмотря на то что 72 года подряд ездил на фестиваль для одиноких сердец. «Он так и не женился. Проблема была в его красоте. Все девчонки западали на него, а ему было сложно выбрать одну и отвергнуть остальных», — шутливо сказал один из организаторов фестиваля Уилли Дейли.