Мужчина 72 года подряд ездил на фестиваль для одиноких сердец и умер холостым

Житель ирландского графства Типперэри умер холостым, несмотря на то что 72 года подряд ездил на фестиваль для одиноких сердец. Об этом сообщает газета Irish Mirror.

Мику Бурку (Mick Bourke) было 23 года, когда он в 1946 году впервые посетил фестиваль. Последующие 72 года он регулярно приезжал на мероприятие в деревню Лисдунварна, не пропуская ни одной встречи. Два года назад ему пришлось приостановить поездки из-за ухудшившегося здоровья.

Управляющая фестивалем Джулия Карр (Julie Carr) отметила, что Бурк отличался хорошим чувством юмора и добрым нравом, а также прекрасно танцевал. «Он никогда не переставал верить, что когда-нибудь найдет свою любовь», — подчеркивает Карр.

«Он так и не женился. Проблема была в его красоте. Все девчонки западали на него, а ему было сложно выбрать одну и отвергнуть остальных», — шутливо сказал один из организаторов фестиваля Уилли Дейли (Willie Daly).

В прошлом Бурк рассказывал о своих попытках обрести любовь. «У меня было много удачных знакомств, — говорил он. — Иногда я возвращался домой с целым списком номеров. За все эти годы у меня было несколько подруг. Многие женщины из Америки охотились за богатым фермером. А у меня была ферма с овцами на 200 акров. Я всегда говорил, что как только встречу ту самую, то перестану ездить на фестиваль».

Ранее сообщалось о жизни «самого одинокого человека в мире». Исследователи полагают, что этот мужчина — единственный представитель племени, которое в 1990-х годах состояло из шести человек. Пятеро тогда же погибли от рук фермеров, пытавшихся завладеть землей и стрелявших в аборигенов.

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