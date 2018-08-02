Раскрыты подробности жизни «самого одинокого человека в мире»

Издание Daily Mail опубликовало фотографии и подробности жизни живущего в лесах Амазонии туземца, который является последним живым представителем своего племени.

Мужчина, живущий в одиночестве более 20 лет в отдаленном бразильском штате Рондония, проводит большую часть времени за охотой. Он ловит лесных зверей, птиц и обезьян с помощью лука. Хижина туземца окружена деревьями папайи и кукурузными плантациями.

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Вокруг его жилища есть несколько глубоких узких ям, которые он использует для ловли животных и укрывается в них сам. Из-за этих ям, помимо прозвища «самый одинокий человек в мире», его также называют «человеком из дыры».

Исследователи полагают, что мужчина является единственным представителем племени, которое в 1990-х годах состояло из шести человек. Пятеро тогда же погибли от рук фермеров, которые пытались завладеть землей и стреляли в аборигенов.

В июле появились уникальные видеофрагменты, на которых впервые за 22 года попал туземец. Считается, что ему около 50 лет.

По данным специалистов, в джунглях на территории Бразилии живут примерно 113 изолированных от цивилизации племен. Пока удалось подтвердить существование только 27 из них.

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