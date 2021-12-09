Раскрыто время жизни последних мамонтов

Международная группа ученых из США и Канады выяснила, что вымершие животные последней ледниковой эпохи, такие как мамонты и североамериканские лошади, просуществовали гораздо дольше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы почвы, извлеченные из канадской вечной мерзлоты в регионе Клондайк в центральном Юконе. Им удалось выделить ДНК, возраст которой охватывает последние 30 тысяч лет. Это позволило специалистам в деталях воссоздать сообщества доисторических животных во время перехода от плейстоцена к голоцену 11-14 тысяч лет назад, когда начали вымирать представители мегафауны.

Согласно раскрытым результатам анализа, мамонты и лошади находились в резком упадке еще до наступления климатической нестабильности, но их исчезновение не было внезапным из-за чрезмерной охоты человека. И шерстистый мамонт, и североамериканская лошадь все еще жили на территории Юкона всего пять тысяч лет назад. Хотя мамонты затем исчезли полностью, лошади напрямую связаны с современным видом Equus caballus.