Служба безопасности Латвии добралась до «российского шпиона» в парламенте

Законодатели Латвии выдали разрешение на начало уголовного процесса против своего коллеги, депутата Яниса Адамсонса, службой безопасности страны. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Информацию сообщает Rus.LSM.

Адамсонс работал в парламентской комиссии по обороне Латвии и имел право присутствовать на заседаниях, где высокопоставленные чиновники из правительства озвучивали информацию ограниченного доступа. По версии сотрудников латвийский службы безопасности, эти сведения он передавал российской стороне. Силовики насчитали более 40 эпизодов шпионажа с участием народного избранника.

Служба безопасности добралась до Адамсонса после того, как парламент большинством голосов дал согласие на его преследование. Депутата обвиняют по трем статьям уголовного законодательства Латвии — ему грозит более десяти лет лишения свободы. Помимо шпионажа в список обвинений входит нарушение законодательства об оружии и мелкое хищение.

Адамсонс утверждает, что понятия не имеет, в чем его обвиняют. СМИ сообщают, что депутат передавал России публичные сведения — поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также информацию о ситуации на восточной границе Латвии.

Ранее другого латвийского депутата Алдиса Гобзема задержали за организацию несанкционированного митинга. Гобзем и его сторонники выступают против принудительной вакцинации в Латвии.