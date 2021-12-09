Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Служба безопасности Латвии добралась до «российского шпиона» в парламенте

Латвийский парламент выдал силовикам депутата, обвиненного в шпионаже в пользу России

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Законодатели Латвии выдали разрешение на начало уголовного процесса против своего коллеги, депутата Яниса Адамсонса, службой безопасности страны. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Информацию сообщает Rus.LSM.

Адамсонс работал в парламентской комиссии по обороне Латвии и имел право присутствовать на заседаниях, где высокопоставленные чиновники из правительства озвучивали информацию ограниченного доступа. По версии сотрудников латвийский службы безопасности, эти сведения он передавал российской стороне. Силовики насчитали более 40 эпизодов шпионажа с участием народного избранника.

Материалы по теме:
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря
Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Отречемся от старого мира.Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
15 ноября

Служба безопасности добралась до Адамсонса после того, как парламент большинством голосов дал согласие на его преследование. Депутата обвиняют по трем статьям уголовного законодательства Латвии — ему грозит более десяти лет лишения свободы. Помимо шпионажа в список обвинений входит нарушение законодательства об оружии и мелкое хищение.

Адамсонс утверждает, что понятия не имеет, в чем его обвиняют. СМИ сообщают, что депутат передавал России публичные сведения — поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также информацию о ситуации на восточной границе Латвии.

Ранее другого латвийского депутата Алдиса Гобзема задержали за организацию несанкционированного митинга. Гобзем и его сторонники выступают против принудительной вакцинации в Латвии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке
Стало известно об отказе Израиля отпускать гимнастку на турнир в Москву
В Минздраве раскрыли планы по выпуску вакцины «Спутник М» для подростков
Россия отправит врачей на «родину» омикрон-штамма
Госдума одобрила закон о повышении зарплат помощникам депутатов
Стало известно состояние заразившихся омикрон-штаммом россиян
Россиянин украл из питомника котов на десятки тысяч долларов
Умер один из основателей группы Bronski Beat
Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S22
Российский летчик спас военно-транспортный самолет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter