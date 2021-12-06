В Латвии полиция задержала депутата-антиваксера

Латвийский депутат Гобзем устроил акцию против вакцинации и был задержан полицией

В Латвии задержали депутата парламента страны Алдиса Гобзема. Причиной стала организация депутатом несанкционированного митинга, на котором Гобзем собрал противников ограничительных мер властей Латвии, направленных против распространения коронавирусной инфекции. Информацию передает LETA.

Гобзем выступает против обязательной вакцинации граждан Латвии. В городе Тукумсе он устроил акцию протеста против действий властей и планировал провести серию таких же выступлений по всей стране. Полиция прибыла на место сбора людей и потребовала прекратить мероприятие, однако депутат отказался сделать это и был задержан. Гобзем активно сопротивлялся правоохранителям, на него пришлось надеть наручники.

Ранее в Латвии ввели обязательную вакцинацию для многих категорий работников, а работодателей с 1 октября 2021 года наделили правом увольнять непривитых граждан. Гобзем выступил против этих мер и стал одним из лидеров движения латвийских антиваксеров.

По законам страны, задержать депутата можно только с согласия парламента Латвии. Было ли соблюдено это требование, неизвестно. Полиция уже несколько раз штрафовала Гобзема за проведение подобных митингов.

25 ноября власти страны заявили, что достигли поставленных Европейским союзом целей по вакцинации населения. Полную вакцинацию прошли 70,28 процента жителей в возрасте от 12 лет, пояснил глава министерства здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.