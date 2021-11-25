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Латвия достигла поставленной ЕС цели по вакцинации

Министр здравоохранения Латвии Павлютс сообщил о вакцинации 70% взрослого населения
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Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс сообщил, что в стране привили от коронавируса 70 процентов взрослого населения, передает ТАСС.

«Вчера мы достигли цели, установленной в [латвийском] плане вакцинации, и цели ЕС привить не менее 70 процентов взрослого населения», — заявил Павлютс.

Полную вакцинацию прошли 70,28 процента жителей в возрасте от 12 лет, пояснил глава Минздрава. «Мы приближаемся к среднему показателю охвата вакцинацией всего населения ЕС (70,1 процента), сейчас у нас 66,67 процента», — добавил Павлютс.

Ранее власти Латвии объявили, что с 6 декабря все работники в стране, у кого возможен контакт с другими людьми на работе, будут обязаны проходить тестирование на наличие антигенов к COVID-19 дважды в неделю вне зависимости от факта вакцинации. За восемь недель на эти цели государству придется потратить 14-15 миллионов евро.

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