В Латвии обязали сдавать тест на COVID-19 вне зависимости от вакцинации

В Латвии с декабря тестировать работников на коронавирус будут дважды в неделю

Власти Латвии ввели новые правила для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 6 декабря все работники в стране, у кого возможен контакт с другими людьми на работе, будут обязаны проходить тестирование на наличие антигенов к COVID-19. Об этом сообщает ERR.

Работников будут тестировать дважды в неделю вне зависимости от факта вакцинации. Расходы на тестирование власти Латвии при этом берут на себя, заявил директор государственной канцелярии и руководитель группы по оперативному управлению Янис Цитсковскис. За восемь недель тестирования государству придется потратить 14-15 миллионов евро.

«В настоящее время проводится закупка центром закупок министерства обороны. До 6 декабря мы должны разработать механизм распространения этих тестов и другие практические детали. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тесты были доступны каждому работнику и работодателю», — рассказал директор.

Изменения ввели в рамках объявленного в Латвии чрезвычайного положения, объявленного в октябре из-за резкого роста распространения коронавируса. Кабинет министров утвердил особый режим в стране 11 октября, срок действия — 3 месяца.

Ранее депутат Сейма Латвии Янис Иесалниекс обвинил в провале кампании по вакцинации граждан страны русскоязычное население и пропаганду Кремля. По мнению депутата, 80 процентов пациентов с коронавирусом в больницах Риги — русскоязычные граждане.