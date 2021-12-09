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Путин высказался об оправданности содержания подследственных под арестом

Президент России Путин: отправлять подследственного под арест не всегда оправданно

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Отправлять людей, находящихся под следствием, под арест в СИЗО не всегда оправданно. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, трансляция которого доступна на YouTube-канале ТАСС.

Глава государства пообещал, что будет ускорена разработка законопроекта о пробации, который регламентирует применение средств контроля подследственных.

«Здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули», — отметил Путин.

Ранее в Минюсте заявили, что в России необходимо закрепить институт пробации на законодательном уровне.

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Игорь Дмитров
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