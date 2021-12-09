В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о готовности Киева на уступки

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал интересным высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу готовности Киева идти на уступки Москве. Однако, добавил он, оно требует пояснения. После этого можно будет действовать, дополнил свой ответ Цеков. Своим мнением на этот счет российской политик поделился с «Лентой.ру».

Ранее Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, но только если в Москве пойдут навстречу.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», — заявил министр иностранных дел Украины.

Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеет европейская и евроатлантическая интеграция. По словам Кулебы, требования должны быть рациональными и законными.

Нелегитимными он назвал «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».

Кроме того, украинский министр выразил надежду, что в случае эскалации у российско-украинской границы западные партнеры Киева окажут стране поддержку в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», а также в усилении украинской армии.

Интересное высказывание

Цеков назвал заявление Кулебы «чем-то новеньким» и отметил, что слова украинского политика требуют разъяснения.

«Само по себе заявление интересное. На него следует обратить внимание. Такие слова звучат впервые за долгие годы. Теперь нужно понять, что подразумевается под уступками. По большому счету, мы никаких уступок не просим, мы просто хотим нормальных, дружеских отношений с Украиной. Это и в наших интересах, и в интересах Украины прежде всего. Потому что без России Украина цивилизованным, высокоразвитым государством стать не может», — высказался Цеков.

Он ожидает, что в ближайшем будущем украинские власти дадут разъяснения этому высказыванию Кулебы и сообщат, о каких уступках идет речь. После этого, заявил Цеков, можно будет выстраивать конструктивный разговор.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели разговор по видеосвязи. Он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

В ходе беседы американский лидер пригрозил российскому президенту экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. Глава Белого дома заявил, что четко обозначил последствия, с которыми столкнется Россия в случае вторжения на Украину.