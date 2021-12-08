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Байден предупредил Путина о суровых санкциях в случае вторжения на Украину

Байден пригрозил Путину экономическими последствиями в случае вторжения на Украину

Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Я был весьма прямолинеен. (…) Он (Путин — прим. «Ленты.ру») был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — заявил американский лидер.

Президент США выразил уверенность, что российский лидер получил четкое сообщение. По словам Байдена, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции. Однако президент отметил, что у него с Путиным состоялся прямой и открытый диалог.

Ранее в Кремле раскрыли подробности переговоров российского лидера и президента США. Основной темой разговора стала ситуация на Украине. Помощник главы России Юрий Ушаков рассказал, что эта тема заняла в беседе очень много времени. По его словам, Байден выразил беспокойство в связи с передвижением российских войск вблизи украинских границ и предупредил Путина о санкциях в случае эскалации.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.

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Анжелика Бережная
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