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В Китае резко выросли цены на продукты

Цены на овощи в Китае выросли на 30,6 процента

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В Китае резко выросли цены на продукты, более других подорожали овощи. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, опубликованные CNBC.

По данным бюро, цены на овощи в Китае выросли на 30,6 процента в ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли цены на яйца — на 20,1 процента по сравнению с прошлым годом, и на пресноводную рыбу — на 18 процентов. При этом бюро отмечает, что цены на основной продукт китайского рациона, свинину, снизились. В сравнении с прошлогодними максимумами стоимость мяса уменьшилась на 32,7 процента.

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Однако в октябре цены на свинину выросли на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительских цен, который очень чувствителен к ценам на свинину, в целом увеличился меньше, чем ожидалось. В ноябре его показатель вырос на 2,3 процента. При этом статистическое бюро Китая отметило, что, хотя в ноябре поставки овощей увеличились, это не сдержало рост стоимости. Цены на другие продовольственные товары в Китае в ноябре в целом увеличились на 1,6 процента в годовом выражении на фоне роста инфляции во всем мире.

Основной причиной подорожания овощей в КНР стали проливные дожди в конце октября, которые залили основные производственные регионы на севере и затопили провинцию Шаньдун, она является ведущим регионом по поставке растительных продуктов. В начале ноября Министерство торговли страны Китая даже сообщало гражданам о необходимости создать себе запас еды на зиму. Ведомство призвало местные власти обеспечить поставки овощей и предметов первой необходимости в период зимы, а также оперативно публиковать информацию о том, где и как люди могут их получить.

Тогда власти Китая высказывали опасения, что на производство и транспортировку овощей могут негативно повлиять экстремальные погодные условия. Кроме того, цены на продукты питания в стране нестабильны и традиционно растут с приближением зимы. Это приводило к тому, что оптовые цены на овощи в некоторых случаях они превышали стоимость мяса.

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Платон Щукин
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