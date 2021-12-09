Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря, на первом месте — разработчик мобильных приложений, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Вакансия разработчика мобильных приложений во Владивостоке стала самой высокооплачиваемой в городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Следом идет вакансия программиста с опытом работы от трех лет в Пензе, такому специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий — руководители среднего звена и менеджеры по продажам. Так, директору по оптовым продажам мяса в Хабаровске заплатят 200 тысяч рублей в месяц. В Тюмени, Набережных Челнах, Кирове больше всего готовы платить врачам. Терапевт, стоматолог и иммунолог будут зарабатывать около 60 тысяч рублей в месяц. В Иркутске, Владивостоке, Астрахани наиболее высокооплачиваемыми являются вакансии главных бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что в Москве няне-гувернантке предлагают работу за 360 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь высшее педагогическое образование, обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей шести и десяти лет.