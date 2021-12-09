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В Германии оценили просьбу Украины устроить России «холодный душ»

Член бундестага Шмидт: Украина нагнетает обстановку из-за «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти Украины нагнетают обстановку вокруг сертификации российского газопровода «Северный поток-2», поскольку проект лишит ее роли ключевого транзитера газа в Европу. С таким мнением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт в разговоре с «Известиями».

Так в Германии оценили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который попросил новое правительство ФРГ устроить России «холодный душ»: это необходимо для предотвращения военной угрозы для Европы и возвращения Украине Донбасса и Крыма, считает дипломат.

«Представители Украины всеми силами стараются нагнетать обстановку вокруг нового газопровода, устраивая постоянные провокации на Донбассе», — убежден Шмидт. По его словам, атаки на «Северный поток-2» — один из способов вернуть Киеву утраченные позиции. При этом, убежден член бундестага, газопровод служит интересам Германии.

Ранее Мельник обратился к новому правительству Германии во главе с Олафом Шольцем с призывом созвать в ближайшие недели саммит в «нормандском формате», который позволит вернуть за стол переговоров президента России Владимира Путина.

Виктория Кондратьева
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