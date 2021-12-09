Оценена эффективность комбинированных вакцин против омикрон-штамма

Комбинации различных вакцин позволят эффективно бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом омикрон. Такое заявление сделал в интервью агентству «Интерфакс» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Комбинации вакцин — самый эффективный способ борьбы с мутациями, в том числе с новым омикроном и с другими мутациями, которые еще могут возникнуть в ближайшие месяцы», — пояснил он.

Эксперт отметил, что выступает за сотрудничество между различными вакцинами — «чтобы Спутник Лайт активно использовался как один из элементов мировой борьбы с коронавирусом, чтобы были комбинации вакцин».

Он подчеркнул, что сами по себе вакцины продолжают работать, однако ключевым вопросом является их эффективность. Дмитриев предположил, что именно в снижающейся эффективности заключается главная причина мощного всплеска новых случаев.

«Например, данные из ряда стран по вакцине Pfizer показывают, что уже через четыре месяца ее эффективность падает ниже 50 процентов, а через шесть месяцев — ниже 30процентов!», — отметил Дмитриев. Он напомнил, что вакцина Pfizer является де-факто монополистом в США и большинстве стран ЕС — именно в тех странах, где сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости

Для сравнения глава РФПИ привел недавние исследования, проведенные в Сан-Марино, где большинство жителей были вакцинированы Спутником. По этим данным, российская вакцина даже спустя 6-8 месяцев сохраняет эффективность на уровне 80 процентов.

«80 процентов и 30 процентов - это огромная разница! Мы не просто об этом говорим, а предлагаем сразу эффективное решение — однокомпонентный Спутник Лайт как универсальный бустер, дополнительный укол для мРНК-вакцин, для других вакцин, чтобы повысить их эффективность, длительность иммунного ответа», — подытожил он.

Ранее в Pfizer назвали число доз вакцины для нейтрализации омикрон-штамма. По данным ученых, нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса могут три дозы прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. Двукратной вакцинации может быть недостаточно.