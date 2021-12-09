Россиян предупредили о готовящихся изменениях в сфере ЖКХ

Госдума намерена принять законопроект, предусматривающий переход всех многоквартирных новостроек на закрытую систему теплоснабжения с 1 января 2022 года. Эта схема подразумевает, что тепловой узел расположен непосредственно в жилом доме или в специальном помещении поблизости, рассказал агентству «Прайм» специалист Госдумы по вопросам ЖКХ Виктор Федорук.

По словам эксперта, новацией в законопроекте является сохранение открытых систем (когда горячая вода поступает с ТЭЦ, конденсационной электростанции или общерайонной котельной — прим. «Ленты.ру») еще на какой-то срок. Ранее предполагалось, что они окончательно уйдут в прошлое с 1 января 2022-го. Но оказалось, что за девять лет (соответствующая норма была принята в 2013 году) подготовить всю отопительную сферу к изменениям невозможно.

Порой перевод системы из открытого типа в закрытый вообще нецелесообразен, предупредил Федорук. Например, если открытая система полностью обеспечивает жителей водой нужной температуры и без бактерий. В новом законопроекте говорится, что в таком случае менять систему не стоит.

Ранее в декабре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать россиян, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), к уборке снега. Как отметила Разворотнева, среди должников есть не только забывчивые люди, но и «реально бедные».